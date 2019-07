Der FCA im Trainingslager in Tirol

Schwitzen in Tirol: das kennen nicht nur Autofahrer, die dort auf dem Weg in den Urlaub im Stau stehen, sondern auch die Fußballer des FC Augsburg. Sie schwitzen seit Sonntag eine Woche lang in dem kleinen Kurort Bad Häring im Kufsteiner Land. Zweimal täglich bittet der neue Coach Martin Schmitt seinen Kader mit den aktuell sieben Neuzugängen zum Training.

"Highlight Hinteregger"

Thommy van Löhr ist in der Vorstandschaft des FC Bad Häring. Er ist stolz, dass der FCA hier ist. "Es ist ein Highlight, wenn ein Hinteregger oder ein Gregoritsch, die bei uns in der Nationalmannschaft spielen, dann bei uns auf'm Rasen sind, dann wollen wir uns das schon anschauen," sagt van Löhr. Laut FCA-Manager Stefan Reuter sind die Bedingungen in Bad Häring sehr gut.

Hochgebirgs-Tortur für André Hahn

Vergangene Woche bat Trainer Martin Schmitt in seiner Schweizer Heimat zur Hochgebirgstour am Aletschgletscher. Die reinste Tortur für Augsburgs Nordlicht André Hahn: "Ich konnte nicht verstehen, warum Leute das freiwillig machen. Aber es war eine schöne Erfahrung und ich hab's gerne mitgenommen. Wenn sich die Situation nochmal ergibt, kann man das nochmal machen. Aber von mir aus wird's nicht kommen."

Den Augsburger Offensiv-Spieler wird man wohl eher nicht auf dem nahe gelegenen Pendling treffen. Im Schatten des knapp 1.600 Meter hohen Kufsteiner Hausbergs schwitzt der FCA noch bis zum Wochenende im Trainingslager.