Der FC Ingolstadt kommt nicht aus dem Keller

Nur ein Punkt für die Krisenklubs

Nach 54 Minuten konnten die Ingolstädter dann endlich jubeln. Almog Cohen vollendete eine Angriff der Schanzer, Klwein war mit der Hand zwar noch dran, doch der Ball ging trotzdem ins Netz und erlöste die Oberbayern. Der FCI setzte auf eine starke Abwehr. Doch die war in der 79. Minute nicht auf der Höhe. Das nutzte Fabian Klos, der nach eine Flanke von Edmundsson, zum Ausgleich einköpfte. Der Schock saß tief. Auch Trainer Nouri konnte es nicht fassen, dass seine Defensive da so schlief. Die Arminia drängte auf den zweiten Treffer, doch am Ende blieb es bei je einem Punkt für die Krisenklubs.