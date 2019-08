Der FC Ingolstadt enttäuscht bei Viktoria Köln

Nach dem 2:2 in der Vorwoche gegen Hansa Rostock konnte der FC Ingolstadt auch das zweite Spiel in Folge nicht gewinnen. Der Zweitliga- Absteiger unterlag Aufsteiger Viktoria Köln mit 0:3 (0:2). Simon Handle (22.), Dominik Lanius (30.) und Kevin Holzweiler (70.) besorgten die Tore für die Rheinländer. Ingolstadts Thomas Keller sah in der 57. Minute die Rote Karte.

Zwar fanden die "Schanzer" besser in die Partie, der hohe Anfangsdruck hielt aber nicht lange. Schon nach zehn Minuten hatte das Team von Trainer Jeff Saibene Glück, dass ein Handspiel von Thomas Keller im eigenen Strafraum nicht bestraft wurde.

Trotz des 0:2-Halbzeitrückstands mühte sich Ingolstadt nach der Pause noch einmal. Doch nach einem berechtigten Platzverweis gegen Thomas Keller (58.) war der letzte Funke Hoffnung weg. Kevin Holzweiler sorgte nach 71 Minuten für den 3:0-Endstand.