Der FC Ingolstadt bleibt nach Sieg in Uerdingen an der Spitze

Mit einem Blitzstart ging der FC Ingolstadt am 5. Spieltag in die Partie gegen den KFC Uerdingen 05. Bereits in der dritten Minute versenkte Caniggia Elva nach einem Abwehrfehler von Boubacar Barry den Ball im Kasten von Uerdinges Lukas Königshofer. Das Team von Jeff Saibene verwaltete den knappen Vorsprung geschickt und war durchaus bemüht, noch einen weiteren Treffer nachzulegen. Uerdingen konnte nur streckenweise mithalten und nach vorne bislang kaum Gefahr erzeugen.