Der FC Bayern und die Woche der Härtetests

Konkurrenzkampf trotz knappem Kader

Obwohl der Kader kompakt ist, schürt Kovac den Konkurrenzkampf: "Jeder kämpft um die Plätze, jeder möchte sich empfehlen, um in den ersten Pflichtspielen mit dabei zu sein. Bis zur Länderspielpause gibt es einen Rhythmus, wo man nicht so viele Spiele hat, nicht alle drei Tage spielt. Da ist es für einen Trainer nicht immer ganz einfach, weil vielleicht weniger rotiert werden wird", erklärte er.

Anders als in der Vorsaison, wo Kovac in den ersten Pflichtspielen viel rotierte, scheint er die Saison diesmal mit einer Stammelf angehen zu wollen. Und weil Kovac in der Vorbereitung bisher vor allem auf ein 4-3-3-System gesetzt hat, könnten beim Saisonauftakt einige verdiente Spieler zunächst nur auf der Bank sitzen.

Wackelt Thomas Müller?

Thomas Müller etwa, dessen bevorzugte Position hinter Sturmspitze Robert ÖLewandowski in diesem System nicht vorgesehen ist. Lässt Kovac mit zwei "Achtern" spielen, steigen dagegen die Chancen von Spielern wie Renato Sanches, der es in München noch einmal wissen will, oder auch Weltmeister Corentin Tolisso, der fast die gesamte vergangene Saison verletzungsbedingt verpasst hatte.

Schon auf der USA-Reise hatte Kovac angedeutet, wo er Müller sieht. "Thomas hat vorne gespielt, das hatte Gründe. Wir müssen gewappnet sein, wenn Robert mal eine Pause braucht, aus welchen Gründen immer auch", erklärte er. Müller also nur noch Sturm-Backup für Robert Lewandowski?

Gegen Fenerbahce Istanbul in der Münchner Arena

Mehr wird man nach den Spielen in dieser Woche sehen. Am Dienstag treffen die Bayern in einem Viererturnier in der heimischen Arena zunächst auf Fenerbahce Istanbul (Anstoß 20.30 Uhr). Je nach Ausgang geht es tags drauf dann im Finale oder im Spiel um den dritten Platz gegen Real Madrid oder Tottenham Hotspur.

Supercup gegen Borussia Dortmund

Und nur drei Tage später steht bereits das erste "echte" Pflichtspiel der Saison an: Im Supercup treffen die Bayern auf Borussia Dortmund. "Für mich ist der Supercup auch richtig wichtig", sagte Kapitän Manuel Neuer schon auf der USA-Tour. "Die Duelle zwischen Bayern und Dortmund sind immer heiß", erklärte Stürmer Lewandowski. Der Rekordmeister will gegen den ärgsten Rivalen ein erstes Zeichen setzen, ergänzte Nationalspieler Niklas Süle.