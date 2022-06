Der FC-Bayern-Umbruch: Auf der Suche nach einer neuen Defensive

Pavard in die Innenverteidigung?

Nominell sind mit dem französischen Nationalspieler Lucas Hernández, dem Ex-Leipziger Dayout Upamecano und Frankreich-Talent Tanguy Nianzhou nur drei gelernte Innenverteidiger im Kader. Die Bayern verweisen darauf, dass auch Benjamin Pavard zentral spielen kann.

Dies täuscht aber nicht darüber hinweg, dass vor allem Upamecano und Nianzhou noch nicht so wirken, als wären sie in München angekommen. Beiden fehlte in der vergangenen Saison Konstanz. Sicherheit verbreiteten beide nicht.