Der FC Bayern sucht einen neuen Lewandowski

Zu Beginn der Saison sah es lange so aus, als könnte der FC Bayern den Abgang von Topstürmer Robert Lewandowski ohne Probleme und ohne Positionsgetreuen Ersatz kompensieren. Die Offensive des Rekordmeisters lieferte: Fünf Tore im Supercup Finale gegen Leipzig, sechs Tore gegen Frankfurt, sieben gegen Bochum in der Liga und im Pokal gegen Viktoria Köln erneut fünf Tore. Lewandowski und die Stürmerdiskussion schienen schon fast vergessen.

Viele Chancen, aber keine Tore

Doch dann der Knick in der Liga: Drei Spiele ohne Sieg, sogar eine Niederlage gegen Augsburg - und plötzlich sehnte man sich in München wieder nach einem Mann wie Robert Lewandowski, der aus vielen Chancen eben auch Tore macht. Denn an Chancen mangelte es den Bayern nie, nur an der Chancenverwertung.

Hainer setzt auf aktuelle Offensive

Da der FC Bayern noch keinen Lewandowski-Ersatz aufbieten kann, muss die bestehende hochkarätige Offensive jetzt die wichtigen Tore machen. "Wir haben klasse Spieler mit Leroy Sané, Sadio Mané, Thomas Müller, Gnabry, Coman. Das sind alles Weltklassespieler, die müssen den Ball halt reinmachen", erklärte Bayern-Präsident Herbert Hainer im Blickpunkt-Sport-Interview.

Einen Ersatz für einen Spieler wie Lewandowski zu finden, ist jedenfalls gar nicht so einfach: "Diese Mittelstürmer, die dir 25, 30 Tore garantieren wie Robert Lewandowski. Die gibt es leider nicht wie Sand am Meer", so Hainer weiter.

Lewandowski-Ersatz gesucht

So muss man weiter auf die Offensive, die zum Saisonstart noch begeistert hat, hofft aber zugleich auf Bewegung auf dem Transfermarkt: "Ich glaube nicht, dass es primär eine Frage des Geldes ist, sondern es muss der richtige Spieler auf den Markt kommen. Der FC Bayern hat immer mit Mittelstürmer gespielt", erklärte Hainer in Blickpunkt Sport.

Dass die Münchner dauerhaft ohne Mittelstürmer spielen werden, ist wohl unwahrscheinlich, denn Herbert Hainer betont: "Wenn es eine Gelegenheit für uns gibt, werden wir uns das sicher intensiver angucken." Bis dahin sind Sané, Mané und Co. gefordert, um den Rekordmeister vor einer größeren Krise zu bewahren.