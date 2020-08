FC Bayern im Champions-League-Viertelfinale gegen Barcelona

Am Sonntag nach Portugal, am Freitag gegen Barcelona

Der FC Bayern München startet schon am Sonntag nach Portugal, um sich dort in einem Kurztrainingslager auf das Champions-League-Finalturnier vorzubereiten. Diese beginnt am Mittwoch mit dem ersten Viertelfinalspiel. Anders als sonst üblich gibt es nur ein K.o.-Spiel, die üblichen Hin- und Rückspiele entfallen.

Der FC Bayern München spielt am Freitagabend (Anstoß 21.00 Uhr) vorgegen den FC Barcelona, der sich in seinem Achtelfinale gegen den SSC Neapel durchsetzte. Nach einem 1:1 im Hinspiel in Italien gewannen die Katalanen ihr Heimspiel 3:1.

Kapitän des mit Stars gespickten Teams ist der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi, zwischen den Pfosten steht der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen. Trainiert wird das Team, das in der gerade abgelaufenen Saison Zweiter in der spanischen Meisterschaft wurde, seit Januar von Enrique Setién Solar.