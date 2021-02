Der FC Bayern München steht im Finale der Klub-WM

Nach der strapaziösen Anreise nach Katar präsentierte sich das Starensemble von Trainer Hansi Flick beim 2:0 gegen Al Ahly Kairo frisch genug, um gegen Afrikas Champion völlig ungefährdet in das Finale einzuziehen. Weltfußballer Robert Lewandowski führte den dominierenden Champions-League-Sieger mit seinen Treffern in der 17. und 85. Minute in das Endspiel gegen Außenseiter Tigres UANL aus Mexiko.

Spiel vor Publikum

Bayern-Coach Hansi Flick setzte in Doha wieder auf eine doppelte Absicherung im Mittelfeld des FC Bayern München. Neben Joshua Kimmich spielte Marc Roca im Zentrum. Der spanische U21-Europameister kam ebenso neu ins Team wie Innenverteidiger Jérôme Boateng und Außenverteidiger Alphonso Davies. Die gegen Hertha BSC Berlin noch in der Startelf spielenden Niklas Süle, Leroy Sané und Lucas Hernández saßen im Ahmad-bin-Ali-Stadion, wo trotz der Corona-Pandemie vor Publikum gespielt wurde, zunächst auf der Bank.

"Es war schon schön, vor Fans zu spielen. Wir freuen uns alle, wenn es wieder mal bei uns in den Bundesliga so weit ist." Bayern-Trainer Hansi Flick

Ägyptischer Rekordmeister

Al Ahly ist mit 42 Titeln Rekordmeister in Ägypten, zuletzt gelangen fünf Titel in Serie. Hinzu kommen 37 nationale Pokalsiege. Mit neun Erfolgen in der CAF Champions League ist der Verein aus Kairo zudem Rekord-Champion im kontinentalen Club-Wettbewerb Afrikas.

1:0 durch Lewandowski

Die Bayern waren von Beginn an spielbestimmend, schnürten das gegnerische Team in der ersten Viertelstunde nahezu komplett in der eigenen Hälfte ein. Völlig verdient ging die Flick-Elf in der 17. Minute nach einem Powerplay in Führung: Kingsley Coman passte von rechts einmal quer durch den Strafraum zum linksaußen positionierten Serge Gnabry, der auf Robert Lewandowski ablegte. Der Pole zog aus acht Metern ab und versenkte das Leder zum 1:0.

Die Münchner spielten munter weiter, kreierten schöne Spielzüge, hatten mehrere Chancen zum 2:0, die sie aber alle ausließen. Nach dem Seitenwechsel wirkten die Ägypter etwas wacher, tauchten öfter im Strafraum von Manuel Neuer auf, konnten dem Bayern-Keeper aber nicht wirklich gefährlich werden.