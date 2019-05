Der FC Bayern in Kaiserslautern auf "Rettermission"

Die Zusage für die Partie (Anstoß 18.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern) und die damit verbundenen Einnahmen seien "ein wichtiger Bestandteil im Rahmen unseres Lizenzierungsverfahren", erklärte Kaiserslauterns Geschäftsführer Martin Bader vor der Partie. "Der Fußball lebt von Emotionen und sportlicher Rivalität, auch von Solidarität. Deshalb helfen wir gerne und hoffen, dass der 1. FC Kaiserslautern auf absehbare Zeit auch wieder in die Bundesliga aufsteigen kann", wird Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in einer Pressemitteilung der Münchner zitiert.

Der Traditionsklub Kaiserslautern pendelte in den vergangenen Wochen ständig zwischen Drittligalizenz und Insolvenz. Das Spiel gegen den FC Bayern München soll einer der entscheidenden Bausteine sein, um den vierfachen deutschen Meister vor dem Absturz zu bewahren.

Erstes "Retterspiel" 2003 gegen St. Pauli

Der FC Bayern hilft nicht zum ersten Mal einem finanziell angeschlagenen Verein. Im Mai 2003 gastierten die Bayern am Hamburger Millerntor beim FC St. Pauli. Der Regionalligist musste zwei Millionen Euro aufbringen, um die Lizenz für die Regionalliga Nord zu erhalten. Ausgerechnet der im Norden nicht gern gesehene Rekordmeister half aus und bescherte dem Hamburger Kultverein eine wichtige Einnahmequelle.

Zwei Mal gegen Union Berlin

Die Liste der "Retterspiele" beim FC Bayern München ist lang. Gleich zwei Mal - 1997 und 2009 - traten die Bayern bei Union Berlin an und spielten durch die Zuschauereinnahmen dringend nötiges Geld in die Kassen. Packen die Berliner in der Relegation gegen den VfB Stuttgart den Aufstieg in die Bundesliga, gäbe es in der kommenden Saison erstmals zwei Pflichtspielduelle zwischen den beiden Klubs.

"Retterspiel" auch gegen Michael Ballacks Jugend-Klub

Auch der VfB Chemnitz (2003), Jugendklub des früheren Bayernspielers Michael Ballack, Darmstadt 98 (2008), Hansa Rostock (2013), Alemannia Aachen (2013), Dynamo Dresden (2015) und zuletzt Kickers Offenbach (2017) kamen in den Genuss eines Bayern-Besuches, um die Kassen zu füllen. Alle Klubs konnten die Insolvenz vermeiden, auch wenn sie sportlich betrachtet heute unterschiedlich erfolgreich unterwegs sind.