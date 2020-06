Der FC Bayern hat die Meisterschale - ganz ohne Weißbierduschen

"Double"-Chance am 4. Juli

FC-Bayern-Kapitän Manuel Neuer stemmt die Schale als Erster in die Höhe. Zum Saisonabschluss hatte der FC Bayern zuvor souverän 4:0 beim VfL Wolfsburg gewonnen und die 100-Tore-Marke geknackt. Thomas Müller stellte mit 21 Torvorlagen in der vergangenen Saison einen neuen Tor-Rekord auf.

"Wir genießen es natürlich, dass wir in einer unglaublichen Art und Weise so zurückgekommen sind. Die Rückrunde war phänomenal, 16 Siege, ein Unentschieden, well deserved würde ich sagen." Thomas Müller nach dem letzten Saisonspiel

Auch Robert Lewandowski war voll des Lobes für die Mannschaft der Saison. Mit 34 Treffern sicherte sich der Pole erneut die Torjägerkanone, am scheinbar ewigen Rekord von Gerd Müller - 40 Treffer in der Saison 1971/72 - konnte er allerdings nicht kratzen.

Lewandowski Torschützenkönig

"Ich muss sagen, es ist schwer zu vergleichen mit dieser Zeit. Der moderne Fußball sieht ein bisschen anders aus", sagte Lewandowski, der dagegen die 100 Saisontore des Teams in den Mittelpunkt stellte: "Was wir als Mannschaft gemacht haben, 100 Tore geschossen - das war wirklich eine starke Leistung von uns als ganzer Mannschaft. Das zeigt, dass wir wirklich Gas gegeben haben."

Die FC-Bayern-Verantwortlichen stießen auf der Tribüne auf den insgesamt 30. Meistertitel an. Am 4. Juli bietet sich dem deutschen Rekordmeister die Chance auf das "Double": Im DFB-Pokalfinale in Berlin heißt der Gegner Bayer Leverkusen.