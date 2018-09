Der FC Bayern bangt um Thiago

Der Spanier Thiago konnte am Dienstagabend (18.09.18) wegen einer Blessur an einer Zehe am Training nicht teilnehmen. Mit dem früheren Benfica-Profi Renato Sanches (Kovac: "Er fliegt nicht als Reiseführer mit") steht aber eine Alternative bereit.

Coman fällt länger aus

Unterdessen berichten diverse Medien, dass Kingsley Coman dem FC Bayern länger als befürchtet nicht zur Verfügung stehen wird. Der Franzose kann wohl in der Hinrunde kein Spiel mehr bestreiten. Koman hatte sich bei seinem Comeback nach einem halben Jahr gleich den nächsten Syndesmosebandriss am linken Fuß zugezogen.