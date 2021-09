Der FC Augsburg verliert deutlich in Freiburg

3:0 per Elfmeter

Wenig später kam es noch dicker: Raphael Framberger versuchte mit einer Grätsche die Flanke von Christian Günther zu blocken - und tat es mit dem einzigen Körperteil, mit dem das im Fußball nicht erlaubt ist. Der Ball prallte an den angewinkelten Arm des Verteidigers. Keine Absicht, aber doch strafbar. Den fälligen Elfmeter versenkte Vincenzo Grifo souverän ins linke obere Eck (33.).

Ginkiewicz bewahrte den FCA vor der Pause noch vor Schlimmeren. Mit einer Riesenparade hielt er einen Kopfball von Höfler, der nach einem Freistoß kaum bedrängt an den Ball kam (39.).

Stabilere Augsburger in der zweiten Hälfte

Weinzierl reagierte zur Pause, wechselte Hahn und Framberger für Carlos Gruezo und Andi Zeqiri aus. Die Wechsel brachten den Augsburgern mehr Stabilität. Offensiv ging aber weiterhin gar nichts. So blieb die einzige Frage, die die zweite Halbzeit beantworten sollte, ob Freiburg das 1.000. Bundesligator im Dreisamstadion erzielen würde.

999 Tore im Dreisamstadion

Woo-yeong Jeong war in der 65. Minute am knappsten dran, als er nach einem schönen Angriff den Ball erst an Ginkiewicz und dann am Augsburger Tor vorbeischob. Als der Schiedsrichter nach 90 Minuten abpfiff und Freiburg-Trainer Christian Streich sich die Tränen aus den Augen wischte, als er ein letztes Mal den Rasen des legendären Stadion betrat, zeigte die Anzeigetafel noch immer bei 3:0.