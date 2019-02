Es dauerte nicht einmal zehn Minuten in Freiburg, da schien die nächste Niederlage des FC Augsburg schon besiegelt. Rani Khedira säbelte, als letzter Mann, an einem Abschlag von Freiburg-Torwart Schwolow vorbei. Nils Petersen stand plötzlich allein mit dem Ball vor dem Augsburger Tor und tunnelte FCA-Torwart Gregor Kobel zur frühen 1:0-Führung.

Augsburg schon zur Halbzeit gut bedient

Der Auftakt für eine Halbzeit, die sich fast zum Augsburger Debakel entwickelt hätte. Denn während der FCA sich zwar mühte, aber überhaupt nicht in die Partie fand, spielte sich Freiburg in einen Rausch. Vincenzo Grifo erhöhte mit einem fein gezirkelten Freistoß auf 2:0 (30.), erneut Nils Petersen, diesmal per Kopf nach einer Ecke, auf 3:0 (43.). Und selbst über einen noch höheren Rückstand hätte sich der FCA nicht beschweren dürfen.

Nur ein kurzer Hoffnungsschimmer in Halbzeit zwei

Immerhin: Augsburg wehrte sich im zweiten Durchgang etwas gegen das Debakel. Rani Khedira verkürzte nach feiner Ji-Vorlage in den Strafraum auf 1:3 (52.). Doch Freiburg tat alles andere, als die Führung zu verwalten. Luca Waldschmit stellte nur zwölf Minuten später (64.) den alten Abstand wieder her. Augsburg mühte sich zwar weiter, kaltschnäuziger waren aber die Hausherren. Fünf Minuten vor dem Ende sorgte Florian Niederlechner nach einem schnellen Konter für den 5:1-Endstand.

SC Freiburg - FC Augsburg 5:1 (3:0)

SC Freiburg: Schwolow - Kübler, Lienhart, Heintz, Okoroji (86. P. Stenzel) - Frantz (86. J. Gondorf), Abrashi - Haberer, Grifo - L. Waldschmidt (81. Niederlechner), Petersen

FC Augsburg: Kobel - Schmid, R. Khedira, Oxford, Stafylidis - Koo, Baier (46. Danso) - Ji, Gregoritsch, Max (73. Jensen) - Cordova

Schiedsrichter: Tobias Welz (Wiesbaden)

Zuschauer: 23600

Tore: 1:0 Petersen (9.), 2:0 Grifo (30.), 3:0 Petersen (43.), 3:1 R. Khedira (52.), 4:1 L. Waldschmidt (64.), 5:1 Niederlechner (85.)

Gelbe Karten: - / Baier (6), Koo (3), Ji (1)

Rote Karten: - / Oxford (90.+1/grobes Foulspiel)

Beste Spieler: Lienhart, Petersen / Kobel