Der FC Augsburg trauert um Peter Bircks

Bircks hatte 1990 die Führung des damals hochverschuldeten Vereins als ehrenamtlicher Präsident übernommen. Danach war er als Ehrenrat und im Aufsichsrat des Vereins engagiert, ab 2012 prägte er die Geschäfstführung, zuletzt war Bircks Aufsichtsratsvorsitzender.

Peter Bircks - Förderer des FCA-Nachwuchs

"Peter Bircks hat die Entwicklung des FC Augsburg in den letzten Jahrzehnten wie kein Zweiter erlebt, mitgestaltet und geprägt. Er lebte die FCA-Familie und seine Werte, förderte den Zusammenhalt innerhalb und außerhalb des Vereins in verschiedenen Positionen", schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Bircks, dem sich immer stark für die Nachwuchsförderung eingesetzt hat, habe sich "mit außerordentlich großem Engagement zu jeder Zeit für die gute Sache eingesetzt und für das Wohl seines FCA gekämpft."