Der FC Augsburg muss sich Leipzigs Werner geschlagen geben

Die gute Nachricht: Der FC Augsburg bleibt auch in der neuen Spielzeit erstklassig. Seit 2011 gehört der FCA zur Bundesliga und immer auch zu den heiß gehandelten Abstiegskandidaten. Doch auch dieses Mal konnten die Schwaben den Klassenerhalt kurz vor Schluss sichern.

Werner bringt Leipzig in Führung

Gegen den RB Leipzig ging es am letzten Spieltag für das Team von Heiko Herrlich nur noch darum, sich mit einer guten Leistung aus der Saison zu verabschieden. Doch einfach sollte es nicht werden, denn die Augsburger hatten RB Leipzig mit ihrem scheidenden Topstürmer Timo Werner, der zum FC Chelsea wechselt, zu Gast. Obwohl die Sachsen zunächst nicht übermäßig glänzten, ließ Werner seine Klasse in der 28. Minute aufblitzen. Nachdem endlich ein Pass bei ihm ankam, umkurvte der 24-Jährige Augsburgs Tormann Tomas Koubek und netzte zum 27. Saisontor ein. Leipzig hatte bis zur Pause mehr Ballbesitz und mehr Torschüsse, doch die Augsburger machten bis dahin kein schlechtes Spiel. Nur in der Offensive hatte RB mehr zu bieten.