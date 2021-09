Der FC Augsburg möchte Partycrasher im "Gänsehaut"-Spiel sein

"Gänsehaut", "besondere Momente", "viel Nostalgie" - all diese Emotionen möchte der FC Augsburg seinem Gastgeber am Wochenende gehörig vermiesen. Denn am Sonntag (ab 17.30 Uhr in der Radio-Livereportage und im Ticker) wird zum letzten Mal ein Spiel des SC Freiburg im Dreisamstadion angepfiffen.

Nach 67 Jahren, mehr als 350 Erst- und über 400 Zweitligaspielen zieht der SC Freiburg nach dem Duell mit dem FCA auf die andere Seite der Stadt in das neue Europa-Park-Stadion.

Streich warnt: "Dann wird der Druck zu hoch."

Freiburg-Kapitän Christian Günter prophezeite, er werde Gänsehaut bekommen, sobald das traditionelle Badnerlied zum letzten Mal im Stadion ertöne. Ex-Coach Volker Finke glaubt, die Partie werde "sehr emotional." Und auch bei Stürmer Nils Peters kommt Wehmut auf: "Ich kenne kein Stadion, wo man als Fan so nah dran ist."

Einzig Christian Streich drückt vor dem Spiel gewaltig auf die emotionale Bremse: "Es ist viel Nostalgie, das ist alles nachvollziehbar. Aber das darf nicht über den Spielern stehen", sagte Streich, der die Breisgauer seit 2012 trainiert, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel und fügte an: "Man darf nicht denken: 'Oje, das muss unbedingt funktionieren, das letzte Spiel, um Gottes Willen.' Dann wird der Druck zu hoch."

Weinzierl: "Der Trend spricht für uns."

Der FC Augsburg möchte am Sonntag der Spielverderber auf der Freiburger Abschiedsparty sein. Die Schwaben fahren nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende mit gesteigertem Selbstbewusstsein in den Breisgau. "Wir haben auswärts jetzt zweimal zu null gespielt. Und die drei Punkte gegen Gladbach geben uns ordentlich Rückenwind. Da wollen wir weitermachen. Der Trend spricht für uns", so Trainer Markus Weinzierl.

Schwachstellen im Angriff und der Verteidigung

Doch auch wenn der FCA nun nach zwei ungeschlagenen Spielen in Folge die Abstiegsränge verlassen konnte: Fünf Punkte aus fünf Spielen ist nicht der Saisonstart, den man sich in Augsburg erhofft hatte.

Sowohl offensiv als auch defensiv läuft es bei den Schwaben noch nicht rund. Erst zwei Tore, beide erzielt von Florian Niederlechner, kann das Team von Markus Weinzierl bislang verzeichnen. Dagegen ist die Verteidigung mit acht Gegentreffern sehr anfällig.

Weinzierl erwartet hitziges Spiel

Umso schwerer wiegt, dass Felix Uduokhai und Alfred Finnbogason für die Partie am Sonntag definitiv ausfallen werden und auch Iagos Einsatz ist derzeit fraglich ist. Michael Gregoritsch steht dagegen wieder zur Verfügung.

Weinzierl erwartet gegen den SC Freiburg ein "enges" und "hitziges" Spiel. Am Ende wird er hoffen, dass er den Gastgebern ihren Abschied aus dem Dreisamstadion noch ein ganzes Stück trister machen kann.