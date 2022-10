Der Fahrplan der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München

Dialog mit Fans des FC Bayern gestärkt

Dass die Buhrufe und Proteste des Vorjahres sich nicht wiederholen sollen, haben die Münchner lang und breit erklärt. Präsident Hainer hat zudem Fehler eingestanden. "Ein Fehler war, dass wir mit den kritischen Mitgliedern zu wenig diskutiert haben, um sich deren Beweggründe anzuhören", sagte er am vergangenen Sonntag in "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen.

Eine Erkenntnis daraus: Der oberste FCB-Vertreter war in den vergangenen elf Monaten unterwegs in ganz Bayern und hat sich mit Mitgliedern zum Dialog getroffen. Nie zuvor habe ein Präsident des FC Bayern eine solche Bayern-Rundfahrt wie der 68-Jährige unternommen, hob der Verein auf seiner Internetseite hervor.

Katar könnte erneut bestimmendes Thema werden

Zum Thema Katar veranstaltete der Verein im Sommer auch einen Runden Tisch, an dem auch kritische Fans teilnahmen. Den Fragenkatalog, der ihm damals von den Anhängern übergeben wurde, hat er auf seiner Webseite zwar ausführlich beantwortet. Ob das ausreicht, wird sich zeigen.

Die Kritik der Mitglieder von 2021 hat auch insofern Nachhall gefunden, dass der bis 2023 laufende Vertrag bislang noch nicht verlängert wurde. Erst nach der Fußball-WM in Katar im November/Dezember (und mit den Erkenntnissen daraus) will der FCB darüber entscheiden. "Wir werden uns nach der Weltmeisterschaft hinsetzen und analysieren: Wie war die Partnerschaft? Dann mit unserem Partner reden. Und dann werden wir entscheiden", sagt Hainer.

Viele Fans kämpfen dafür, dass der Vertrag nicht verlängert wird, sie dürften sich am Samstag bei der Jahreshauptversammlung vermutlich auch wieder zu Wort melden. Die Münchner Chefs dürften allerdings dieses Mal auch deutlich besser als im Vorjahr darauf vorbereitet sein.

Sportlich ungewohnt schwach in die Saison gestartet

Ein Thema dürfte auch der ungewohnt inkonstante Bundesliga-Saisonstart des Teams von Julian Nagelsmann mit gerade einmal vier Siegen aus neun Spielen sein - zeitweise war die Rede von einer Krise. Und wenn es aus Münchner Sicht ganz blöd läuft, könnten die Bayern zum Start der Jahreshauptversammlung am Samstagabend bis auf Tabellenrang sieben zurückgefallen sein.

Sie spielen an diesem Wochenende selbst erst am Sonntag. Die gute Nachricht aus ihrer Sicht: Mit einem Heimsieg gegen den SC Freiburg wären sie dann in jedem Fall Zweiter.

Entspannung beim Thema Finanzen - starke Zahlen erwartet

Deutlich mehr Lächeln dürfte den Münchnern ein anderes Thema ins Gesicht zaubern. Schließlich werden sie aller Voraussicht nach wieder starke Zahlen präsentieren.

Nach Angaben der "Bild-Zeitung" soll der Umsatz wieder höher als 650 Millionen Euro sein - und damit zumindest wieder in Richtung des bisherigen Rekordjahres gehen. 750,4 Millionen Euro erwirtschafteten die Münchner im Jahr 2018/19. Deutschlands Branchenführer soll auch trotz Corona im dritten Jahr in Serie einen kleinen Millionengewinn machen.

Die Tagesordnung der JHV 2022 des FC Bayern

Anders als im Vorjahr gibt es eine Präsidiumswahl - und anders als im Vorjahr gingen dieses Mal keine Satzungsanträge ein. Unter "Verschiedenes" dürften auch wieder einige Wortbeiträge der Mitglieder geplant sein. Die Tagesordnung sieht so aus:

TOP 1 Bericht des Präsidenten

TOP 2 Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten

TOP 3 Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss

TOP 4 Entlastung des Präsidiums

TOP 5 Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG

TOP 6 Wahl des Präsidiums

TOP 7 Wahl des Ehrenrates

TOP 8 Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss

TOP 9 Verschiedenes

Im Internet im Stream zu verfolgen

Über die Vereinshomepage bietet der Klub seinen Mitgliedern an, die Versammlung zu verfolgen. Abstimmen über die mögliche Wiederwahl von Herbert Hainer und seinen beiden Vizepräsidenten können die Mitglieder aber dann natürlich nicht.

2019 wurde Hainer übrigens mit rund 98 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Uli Hoeneß gewählt. Ob er erneut so stark abschneidet, bleibt ob des Katar-Themas die Frage.

