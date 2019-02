Der „ewige Nowitzki“ hat offenbar Lust auf mehr

Dirk Nowitzki hat wieder Lust auf Basketball. Der Körper macht mit, die Leistung stimmt - vielleicht geht der Superstar doch noch in seine 22. NBA-Saison. Drei starke Auftritte als Starter sprechen eine deutliche Sprache, der Routinier fühlt sich auf dem Court endlich wieder richtig wohl.

Für Junge Spieler da sein

„Ich würde gern noch ein weiteres Jahr für unsere jungen Spieler da sein“, sagte der 40-Jährige gebürtige Würzburger nach dem 110:101-Sieg seines Teams gegen die Indiana Pacers. In den vergangenen Monate hatte der NBA-Star seine Zukunft stets offen gelassen. Ob Nowitzki in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA aber tatsächlich in der Spielzeit 2019/2020 noch einmal auf Punktejagd gehen wird, macht er von seiner körperlichen Verfassung abhängig:

„Es kommt darauf an, wie sich mein Körper anfühlt.“ Dirk Nowitzki, Basketball-Star

Nowitzki hatte wegen einer entzündeten Sehne in seinem linken Fuß die ersten 26 Spiele für die Mavericks verpasst und kam danach in der Regel von der Bank. „Ich hatte natürlich einige Baustellen in dieser Saison. Ich hatte in den vergangenen Wochen ein geschwollenes Knie, das war nicht so toll. Aber ich fühle mich besser, ich fühle mich stärker“, sagte Nowitzki, der gegen die Pacers in knapp 22 Minuten elf Punkte, fünf Rebounds und drei Assists beisteuerte.