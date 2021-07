Der erste Olympia-Tag: Bayerns Tokiostarter überzeugen

Die Olympiastarter aus Bayern

An Tag eins in Tokio war Team Deutschland, was die positiven Meldungen betrifft, auch und vor allem ein "Team Bayern". Schütze Reitz war der eine Höhepunkte, der andere Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl aus Aubenhausen.

Die 35-Jährige und ihre Stute Dalera glänzten beim Dressurauftakt mit der höchsten Punktzahl des Tages. Beide unterstrichen mit ihrem Ritt, dass sie im Einzel und im Mannschaftswettbewerb zu den Mitfavoriten auf die Goldmedaille zählen.

Nicht minder überragend: der Unterhachinger Turner Lukas Dauser. Mit einer Weltklasseübung wahrte Dauser nicht nur seine Einzel-Medaillenchance in seiner Paradedisziplin Barren. Er führte die deutsche Riege mit Andreas Toba (Hannover), Nils Dunkel (Erfurt) und Philipp Herder (Berlin) auch ins Teamfinale.