Der "dicke Wirt" wird Präsident des FC Augsburg

Als "dicker Wirt" ist Markus Krapf in Augsburg bekannt - ein Name, den sich der 50-Jährige in einer Zeit mit ein paar Gewichtsproblemen einst selbst gab. Der ausgebildete Journalist betreibt seit 15 Jahren die Augsburger Fußballkneipe "11er" in der Innenstadt und hat noch zahlreiche weitere berufliche Standbeine.

Geschäftsführer des FC Augsburg von 2002 bis 2006

Vor seinem Einstieg in die Gastronomie war Krapf fünf Jahre lang Geschäftsführer der FC Augsburg GmbH & Co KGaA. Seit dieser Zeit ist Krapf bestens im Verein vernetzt – Wissen, das er regelmäßig in seinem Podcast "Feuer und Flamme – Der FCA Podcast" zum Besten gibt.

Organisierte Fans kritisieren Nähe zu Geschäftsführung

Bei den organisierten Fans des FC Augsburg ist seine Wahl zum Präsidenten nicht unumstritten. Es wird vor allem die Nähe zu FCA-Geschäftsführer Michael Ströll kritisiert, der einst als Praktikant unter Krapf zum Klub kam und mittlerweile als mächtiger Strippenzieher hinter seinem Geschäftsführerkollegen Stefan Reuter gilt. Die Fans bezweifeln, dass Krapf als Präsident die nötige Distanz für eine kritische Betrachtung, speziell der Arbeit seines einstigen Ziehsohns Ströll besitzen wird.

FCA-Fan durch und durch

Keine Zweifel gibt es allerdings an Krapfs Liebe zum FC Augsburg. Der gebürtige Augsburger, der von sich behauptet, nie länger als sechs Wochen am Stück außerhalb Augsburgs verbracht zu haben, ist seit frühester Kindheit glühender Anhänger von Rot-Grün-Weiß. Was bei seinem Amtsvorgänger Klaus Hofmann oft hinterfragt wurde, ist bei Krapf verbürgt: Krapf kommt definitiv aus der "Kurve", stand bereits zu Bayernliga- und Regionalliga-Zeiten im sogenannten M-Block auf der Gegengerade des Rosenaustadions.