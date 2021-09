Der Club ist dem Jahn auf den Fersen - die 2. Liga im Video

Regensburg spielt nur remis in Düsseldorf

Der SSV Jahn Regensburg hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Am 7. Spieltag müssen sich die Oberpfälzer mit einem Unentschieden in Düsseldorf zufrieden geben - auch weil der Videoassistent zu Recht Einspruch erhebt. Paderborn ist nach einem 4:1 in Aue neuer Spitzenreiter, der Jahn punktgleich Zweiter.