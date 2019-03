Der Champions-League-Traum der FC-Bayern-Frauen

Es wäre eine Premiere: Die Frauen des FC Bayern können heute (Anstoß 19.30 Uhr auf dem FC-Bayern-Campus) zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ins Halbfinale der Champions League einziehen. Gelingt den Münchnerinnen zuhause ein Sieg gegen Slavia Prag, wären sie im Kampf um den Titel in der Königsklasse dabei. Die Mannschaft dürfte dann weiter vom Triple träumen.

Die Statistik spricht für die Münchnerinnen. In der Bundesliga hat das Team von Trainer Thomas Wörle nur ein Pflichtspiel verloren, zuhause sind sie ungeschlagen. Dementsprechend groß ist die Vorfreude in der Mannschaft. „Von solchen K.o.-Spielen träumt jede Spielerin als kleines Kind", sagte Nationalspielerin Melanie Leupolz.

Campus schlägt Grünwalder-Stadion

Der Heimvorteil könnte diesmal der entscheidende Faktor werden. Dass das Spiel am FC-Bayern-Campus und nicht im Grünwalder Stadion stattfindet, ist dabei ein Vorteil: Auf dem Campus ist es enger und lauter, so dass die Fans die Mannschaft noch besser unterstützen können. 1.000 Fans werden erwartet. Gute Voraussetzungen zum Weiterkommen also. Melanie Leupholz schwärmt ebenfalls von der Stimmung am FC-Bayern-Campus. Die Atmosphäre sei vollkommen anders als im Grünwalder Stadion. "Im Grünwalder da sitzt ein Fan hier, dann sind zehn Plätze frei und dann kommt der nächste", erklärt die Nationalspielerin. Ganz anders in der Heimspielstätte. "Da kommen dann immer Trommler, es ist eine super Stimmung, das trägt einen einfach", sagt Leupolz.

Trainer Wörle: "Ein hartes Stück Arbeit"

Allerdings glaubt Coach Wörle nicht daran, dass das Spiel gegen Slavia Prag trotz Heimvorteil einfach wird. Denn auch für den Gegner wäre es der erste Einzug ins Champions-League-Halbfinale. Entsprechend engagiert erwartet Wörle die Tschechinnen. "Die kommen hier her und glauben natürlich auch an ihre Chance, das zum ersten Mal zu schaffen", mahnt Wörle. Trotz der klaren Dominanz im Hinspiel - das am Ende aber nur 1:1 ausgegangen war - wird der Einzug ins Halbfinale also kein Spaziergang, sondern "ein hartes Stück Arbeit", so Wörle.

Prominente Unterstützung durch Manuel Neuer

Unterstützung bekommt das Team des FC Bayern aber nicht nur von seinen Fans im Stadion. Auch Männer-Torwart Manuel Neuer drückt den Kolleginnen die Daumen. Er ist überzeugt, dass an diesem Mittwoch für die Frauen alles nach Plan läuft, immerhin findet das Spiel an seinem Geburtstag statt. "Wir werden am Mittwoch alles geben, damit auch wir was zu feiern haben", twitterte der Nationaltorhüter, für den es selbst ein besonderer Tag wird: Er feiert 33. Geburtstag. Genug Unterstützung, um den Traum vom Triple Wirklichkeit werden zu lassen, bekommen die FC-Bayern-Frauen also auf jeden Fall.