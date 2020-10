Der brasilianische Fußball-König Pelé wird 80

WM 2014 als letzter großer Auftritt

Bei der WM 2014 in Brasilien hatte er auch seine letzten größeren öffentlichen Auftritte. Präsidentin Rousseff ernannte ihn zum Sonderbotschafter des Turniers. In dieser Funktion musste er auch die 1:7-Schmach gegen Deutschland miterleben.

"Nur Gott kann das erklären", so der Sportler: "So ein Desaster ereignet sich nicht alle Tage. Ich habe vier Weltmeisterschaften bestritten, davon glücklicherweise drei gewonnen. Gott sei Dank ist mir so etwas nie passiert."

In den letzten Jahren zog sich Pelé zurück, musste auch die ein oder andere Operation über sich ergehen lassen. "In den letzten Jahren hatten wir beide mit ein paar gesundheitlichen Wehwehchen zu kämpfen", schrieb Beckenbauer in der "Bild am Sonntag" voller Mitgefühl.

Die Gehhilfe ist Pelés ständiger Begleiter. Manager Joe Fraga versprach dennoch: "Nach dem Geburtstag werden wir viele Aktionen für seine Stiftung machen." Vorerst aber nur in den sozialen Netzwerken.