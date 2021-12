Der BR präsentiert die Olympischen Winterspiele in der ARD

Peking und China sind die Gastgeber der Olympischen Winterspiele 2022. Bei der Sportschau und in der ARD gibt es alle Medaillenentscheidungen, Wettkämpfe, Emotionen.

Im Wechsel mit dem ZDF überträgt die ARD an acht Sendetagen bis zu 16 Stunden live im Ersten, mehr als 120 Stunden. Parallel bieten täglich bis zu sechs Livestreams rund 500 Stunden Sport pur. Bei sportschau.de und in der ARD Mediathek gibt es alle Wettbewerbe live im Web und in den Apps.