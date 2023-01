Der BR-Abend im Zeichen von Gold-Rosi I 06.01, ab 17.45 Uhr I

Die Sendungen am 6. Januar 2023 im BR Fernsehen im Überblick:

(Alle Inhalte sind auch in der ARD Mediathek verfügbar – außerdem ein zusätzliches Porträt zu Rosi Mittermaiers 65. Geburtstag im Jahr 2015.)

17.45 Uhr: Gipfeltreffen – Werner Schmidbauer trifft Rosi Mittermaier (Wh. von 2010)

Diese Tour hatte es in sich! Immerhin mussten Werner Schmidbauer und sein Gast, die Ski-Goldmedaillen-Gewinnerin Rosi Mittermaier, vom Parkplatz bis zum "Frauenalpl Kreuz" fast 1400 Höhenmeter überwinden. Rosi Mittermaier ohne ihren Mann Christian Neureuther? Gibt es das überhaupt? "Nicht so oft," meint sie. Aber: "Der Christian kennt dich und hat gesagt, dass du ein gefährlicher Mann bist. Ich soll gut aufpassen," meinte die "Gold-Rosi" zu Werner Schmidbauer. Ohne Berge, sagt sie, können sie nicht leben. Und schreibt wie immer, wenn sie an einem Gipfel angekommen ist, ins Gipfelbuch: "Denken an Amelie und Felix.", ihre beiden Kinder.

20.15 Uhr: Pfiat di Rosi

45-minütiger Nachruf von Andreas Troll

"Sport ist nicht alles. Es gibt so vieles, was mir Freude macht“, sagte Rosi Mittermaier selbst. Über den Skisport ist sie nicht nur bekannt, sondern auch weltberühmt geworden. Bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck gewann sie zweimal Gold und einmal Silber. Seitdem war Rosi Mittermaier die "Gold-Rosi" der Deutschen, eine der erfolgreichsten Skirennläuferinnen und immer eine Botschafterin für das Gute – als Sportlerin und als Mensch. Ihre Natürlichkeit, ihre Glaubwürdigkeit und Bodenständigkeit machten sie nicht nur zur Skilegende, sondern auch zu einer Botschafterin Bayerns weit über die Grenzen hinaus. Im Film von Autor Andreas Troll "Pfiat di Rosi" blickt Rosi Mittermaier auf ihr Leben, von dem sie – mit Blick auf ihre Kindheit auf der Winklmoosalm bei Reit im Winkl, wo ihre Eltern auch eine Skischule betrieben – selbst einmal sagte: "Mit dem Schnee fing alles an".