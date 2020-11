Der "Bomber" wird 75: Gerd Müllers Kampf gegen das Vergessen

"Ohne die Tore vom Gerd wären wir noch immer in unserer alten Holzhütte an der Säbener Straße", mit diesen Worten würdigte dessen Mitstreiter Franz Beckenbauer einst die Verdienste des "wichtigsten Spielers in der Geschichte des FC Bayern". Deutschland wäre 1974 ohne Müllers unnachahmliches 2:1-Siegtor wohl auch nicht Weltmeister geworden.