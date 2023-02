Ein Allgäuer holt die erste deutsche Goldmedaille bei der Ski-WM

Zwei Allgäuer sind dieses Mal Teil der deutschen Mannschaft, die bei der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft im Einsatz ist. Die findet in Frankreich statt, in Courchevel und Méribel. Alexander Schmid stammt aus Fischen, Sebastian Holzmann aus Oberstdorf.

Die Erwartungen der beiden waren unterschiedlich: Holzmann ist froh, überhaupt dabei zu sein. Alexander Schmid wird hingegen als Medaillen-Hoffnung gehandelt - und hat das auf den französischen Pisten auch schon unter Beweis gestellt. Beim Teamwettbewerb schied Deutschland zwar im Viertelfinale gegen Österreich aus, Schmid war aber im ersten Lauf der zweitschnellste aller Athleten. Seine Taktik: "Ich habe schon gemerkt, dass ich am Limit bin, aber ich hatte einen sehr guten Zug drauf. Und ja, ich habe mich auslassen bis zum Schluss."

Warum Schmid Parallel-Rennen mag

Der 26-Jährige Allgäuer gilt als Frohnatur, besonders liegen ihm Parallel-Rennen. Er hätte sie gern öfter im Wettkampfkalender, obwohl sie als anspruchsvoll gelten. "Nervlich, aber auch körperlich", erklärt Schmid, "man läuft da nicht lange, aber die Kräfte wirken extrem auf den Körper. Daher muss man schauen, dass man sich zwischendrin einfach gut regeneriert und immer wieder sein Bestes gibt."

Gold für Alexander Schmid im Parallel-Wettbewerb

Nachdem er gegen den Italiener Filippo Della Vite auf dem vermeintlich langsameren roten Kurs als Gewinner in den Wettbewerb gestartet war, nahm er auch dem Slowenen Žan Kranjec über ein Zehntel auf der Strecke ab. Mit einem souveränen Lauf qualifiziere er sich damit für das Halbfinale. Dort lief er gegen den Norweger Timon Haugan in beiden Läufen einen Vorsprung ein - der ihm die Silbermedaille sicherte. Im Finale gegen den Österreicher Dominik Raschner gewann er beide Durchgänge mit einem deutlichen Vorsprung - und so sicherte Schmid sich die Goldmedaille im WM-Parellel-Rennen 2023.

Dabei sah es diesen Winter zunächst nicht unbedingt rosig aus für Schmid, weil mit einer hartnäckigen Erkältung und Rückenschmerzen zu kämpfen hatte. Aber nichts gegen das, was sein Allgäuer Teamkollege Sebastian Holzmann durchmachen musste.

Sebastian Holzmanns langer Weg zur WM

Der 29-jährige Oberstdorfer verletzte sich vor anderthalb Jahren beim Aufwärmen an der Kniescheibe. Es folgten Operation und Reha. Geduld war gefragt, und ein Ziel leuchtete ganz in der Ferne: die WM. "Insgeheim habe ich im Kopf schon diesen Ehrgeiz entwickelt. Wenn ich diese Saison einfach wieder gut Skifahren kann und das schmerzfrei, dann will ich verdammt noch mal auch auf diese WM", erklärt der Oberstdorfer und fügt hinzu: "Ich bin überglücklich, dabei zu sein."

So geht es bei der WM weiter

Beim Wettkampf am Mittwoch scheiterte Holzmann nicht ganz unerwartet. Sein wichtigstes Ziel ist der Slalom am Sonntag. Bis dahin will er trainieren und wie er sagt, das Skifahrerleben auskosten: "Es ist wunderwunderschön, das Wetter ist gigantisch, und die Hänge sind Wahnsinn. Jeder, der Herzblut für den Skisport hat, der muss echt mal hierher." Nur eins findet der Allgäuer ein bisschen schade: Dass aus der Heimat niemand von Freunden und Familie mitkommen konnte, in den vielleicht teuersten Skiort in den Alpen. "Ist leider alles Daumen drücken aus der Ferne", schildert er und ergänzt: "Karten hätte ich zwar noch übrig, zwei Stück für den Slalom." Der findet am kommenden Sonntag statt.