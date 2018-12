Der 1. FC Nürnberg macht wenig Hoffnung im Abstiegskampf

"Fußball ist ein Ergebnissport, das wissen wir alle. Irgendwann bist du gezwungen, zu punkten", sagte Michael Köllner, Trainer des abstiegsbedrohten Clubs. Dürftige elf Punkte hat der Aufsteiger nach 15 Spielen gesammelt, der 1. FC Nürnberg leistet sich zu viele defensive Aussetzer und hat offensiv nicht die nötige Durchschlagskraft. Beim 0:2 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg ging kein Schuss der Franken wirklich auf das Tor von VfL-Keeper Koen Casteels.

Bei allem Eifer, den der FCN auch diesmal an den Tag legte, das wird nicht reichen. "Wir hatten leider nicht die Brutalität, um am Ende die Möglichkeiten zu nutzen. Den Vorwurf müssen wir uns machen", befand Köllner. "Wir waren vorn über weite Strecken einfach zu harmlos und haben viel zu naiv verteidigt", stellte Außenverteidiger Tim Leibold in aller Deutlichkeit fest, und brachte die missliche Lage auf den Punkt:

"So wird es enorm schwer, die Liga zu halten." Tim Leibold

"Nicht den Kopf in den Sand stecken"