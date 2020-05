Der 1. FC Nürnberg glaubt fest an den sportlichen Klassenerhalt

"Bei dem Gang nach draußen zum Warmlaufen war das schon komisch", sagt Robert Palikuca über das Geisterspiel des 1. FC Nürnberg bei St. Pauli am Wochenende in der Webshow "Verlängerung" von BR24 Sport: "Es hat mehr den Flair eines Freundschaftsspiels in der Sommer- oder Winterpause gehabt."

Zweitliga-Neustart hin, freundschaftliche Atmosphäre her - der Club hat verloren. Und das sorgt natürlich für Frust bei Palikuca - weil die Niederlage unnötig war. "Wenn man die Leistung isoliert betrachtet, kann man das positiv sehen", sagt er über die Vorstellung der Nürnberger. "Gute 55 Minuten" hat er gesehen, "bis wir die Rote Karte kriegen waren wir die bessere Mannschaft." Der Club habe sich wieder ein "unnötig in die Bredouille" gebracht.