Depression: Para-Wintersportlerin Clara Klug beendet Karriere

Die 28-jährige Münchnerin Klug, die ihre größten sportlichen Erfolge bei der Para-Biathlon-WM 2019 und den Winter-Paralympics 2018 in Pyeongchang feierte, hat sich wegen ihrer Depressionen in neuerliche Behandlung begeben. Dem Leistungssport kehrt sie den Rücken, dem Sport an sich nicht. "Ich will neue Dinge ausprobieren“, sagt sie in einer Pressemitteilung des Nordic Paraski Teams.

Ein Prozent Sehleistung - Sport nur mit Guide

Klug leidet an einer angeborenen Leber'schen Amaurose. Als Kind konnte sie Farben und Gesichtsmerkmale erkennen, mit den Jahren verdunkelte sich alles, heute bleibt ihr weniger als ein Prozent Sehleistung. Ihren Sport konnte sie deshalb auch nur mit ihrem Trainer und Guide Martin Härtl ausüben.

Die schleichende Erblindung, so berichtet sie, sei seit jeher mit vielen Belastungen verbunden gewesen: Zukunftsängsten, zwischenmenschlichen Schwierigkeiten, Anstrengungen bei der Orientierung. Im Alltag lässt sie sich von ihrem Hund leiten oder tastet sich mit dem Blindenstock voran. Steht sie auf Skiern, hat sie auch Stöcke, doch Unebenheiten oder Kompressionen konnte sie oft schlecht ausgleichen.

Heim-WM 2019 als Karriere-Höhepunkt

An der Seite Martin Härtls stieg sie 2012 ins Weltcup-Geschehen ein. Nach achtbaren WM-Ergebnissen 2015 gab es zwei Jahre später bei der Heim-WM in Finsterau die ersten Medaillen- zweimal Silber und einmal Bronze im Biathlon, dazu den zweiten Platz im Gesamtweltcup.

Es folgten Doppel-Bronze bei den Paralympics 2018 in Pyeongchang und Dreifach-Gold bei der WM 2019 im kanadischen Prince George, zudem einmal Silber und einmal Bronze im Langlauf. Am Ende der Saison 2018/2019 stand der Gewinn des Biathlon-Gesamtweltcups.

Mit dem Erfolg stieg der eigene Erwartungsdruck

Tolle Erfolge – doch Clara Klug, die die Paralympics in Peking verletzungsbedingt verpasste, verband mit ihnen mehr Last als Lust: "Ich kann mich an keinen Wettkampf erinnern, mit dem ich richtig zufrieden war. Immer dachte ich: Eigentlich habe ich nur Glück gehabt. Und muss jetzt umso mehr beweisen, dass ich das alles verdient habe.“

Der steigende eigene Erwartungsdruck machte ihr zu schaffen. Die Erfolge lähmten sie. Schon früher hatte sie sich wegen psychischer Probleme, die sie in erster Linie auf Alltagsbelastungen durch ihre Erblindung zurückführt, in Behandlung begeben. Nun brach einiges wieder auf sie hinein – mit zusätzlichen gesundheitlichen Folgen.

Corona als Brandbeschleuniger

Die angeschlagene Psyche schwächte ihr Immunsystem. Klug wurde mehrfach krank und fing zu hastig wieder an zu trainieren. Hinzu kam Corona, die WM 2020 in Östersund wurde 24 Stunden vor dem ersten Rennen abgesagt. Die Pandemie wirkte sich extrem negativ aus: Klug erlitt Panikattacken, fühlte sich antriebslos, quälte sich dennoch ins Training. Die Depression schlug voll zu.

Mittlerweile spricht Klug sehr offen über ihre Erfahrungen. Sie weiß inzwischen, wie irrational viele ihrer Gedanken waren. Dass diese Irrationalität Teil einer Krankheit ist, die im Bewusstsein vieler Menschen noch immer eher mit persönlichen Schwächen verbunden ist als mit einer Erkrankung. Und auf die möchte sie nun aufmerksam machen. Viele Menschen seien mit ihrer Lage in den vergangenen Jahren überfordert gewesen. Traten Warnsignale auf, hofften alle, dass es nicht so schlimm werde. Sie selbst baute eine Fassade auf, um zu verheimlichen, wie schlimm es schon ist.

Depression - im Sport oft übersehen

"Wenn du eine Depression hast, ist die Hemmschwelle, Hilfe in Anspruch zu nehmen, sehr hoch." Sie wirbt dafür, auf psychische Herausforderungen im Parasport ein stärkeres Augenmerk als bisher zu legen. Es brauche mehr behinderungsspezifische Sensibilität. "Wir leben 24/7 mit unseren Einschränkungen", sagt sie. "In der Sportwelt wird das oft übersehen. Unsere psychische Belastung ist noch mal höher als die im olympischen Leistungssport.“

Wie geht es nun weiter? Clara Klug wird weiter in ihrem gelernten Beruf als Computerlinguistin arbeiten. Auf dem Plan steht auch, einen Tauchschein zu machen. Ihr Motto: "Erfolg ist einmal mehr aufzustehen, als man hingefallen ist.“ Zuletzt war ihr das nicht immer möglich. Es gilt aber weiterhin.