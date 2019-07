Dennis Erdmann - der neue "Bad Boy" der Münchner Löwen

Obwohl Dennis Erdmann noch nie höher als in der 3. Liga gespielt hat, kennt ihn fast ganz Fußball-Deutschland. Im DFB-Pokal traf Erdmann 2015 mit Dynamo Dresden auf Borussia Dortmund. Schmerzhaft kreuzten sich die Wege von Erdmann und Nationalspieler Marco Reus. Reus musste von zwei Betreuern verletzt vom Platz geführt werden, am Ende zog er sich "nur" eine Prellung und einen Bluterguss zu.

Mittelfeldspieler Erdmann kommentierte nach dem Spiel lapidar: "Er ist mir gegen das Knie gelaufen und hat sich dabei einen Pferdekuss geholt." Und erinnerte sich an frühere Tage: "Ich habe früher Kreisliga gespielt, da hat man kurz geguckt, kurz gerieben und hat weitergespielt. Aber ich glaube, im Bundesliga-Business ist das nicht mehr so üblich."

Ein typischer Erdmann. Der 28-Jährige, der vom 1. FC Magdeburg zum TSV 1860 München gekommen ist, ist ein Spieler für Fußball-Romantiker. Kein Spieler für den eleganten Pass oder das perfekte Zuspiel. Sondern ein Defensivarbeiter, der seine ganz eigene Definition für Härte im Spiel gefunden hat.

Erdmanns Mode, Erdmanns Sprüche

Und das auch offensiv nach außen trägt: Erdmann hat eine eigene, kleine Modelinie. T- und Kapuzenshirts mit einer Gladiatorenmaske und Erdmanns Nummer 13. Dazu markige Sprüche wie "Zur Not foule ich auch den Papst" oder "In der Kreisliga hätte man weitergespielt!". Letzteres soll Erdmann als Weihnachtsgeschenk an Marco Reus geschickt haben nach dem DFB-Pokalfoul.

"Meiner Meinung nach sind viele Leute über die Jahre immer weicher geworden. Heute bekommst du eine Gelbe Karte, die einem vor zehn Jahren niemals gezeigt worden wäre", sagt Neu-Löwe Erdmann in einem Interview mit DFB.de vor dem Saisonstart: "So oder so: Würde ich meine - zugegeben durchaus aggressive - Spielweise deshalb umstellen, würde ich mich selbst meiner Stärken berauben."

"Ich sage es mal so: Auch wenn das Maskottchen des Vereins ein Pinguin wäre, würde ich meine Art, Fußball zu spielen, nicht ändern wollen." Dennis Erdmann

Erdmann selbst wirkt dabei fast unanstastbar. Dass er sich in Diensten von Hansa Rostock gegen Wehen-Wiesbaden einst einen siebenfachen Nasenbeinbruch zugezogen hat? "Keine größeren Blessuren", nennt er das. "Scheiß auf meine Verletzung, wir brauchen Siege", schrieb er bei Instagram noch vom Krankenhausbett.

Und: "Muskelverletzungen kenne ich zum Glück nicht." Angefangen hat alles beim Kreisligisten Blau-Weiß Kerpen. Über Brühl, Bergisch-Gladbach und dem FC Schalke 04 II kam er schließlich 2014 zu Dynamo Dresden, 2015 zu Hansa Rostock, 2017 zum 1. FC Magdeburg und jetzt eben zu den Löwen.