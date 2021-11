22.11.2021, 08:10 Uhr

Demonstration in Augsburg: Protest gegen FIFA-WM 2022 in Katar

Rund 150 Menschen haben am Sonntagnachmittag in Augsburg gegen Menschenrechtsverletzungen beim Bau der Stadien für die FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar demonstriert. Ihre Forderungen richteten sie an den Fußballweltverband FIFA.