Dem Frühling entgegen: Mit dem Rennrad an der Algarve

21 Grad mitten im portugiesischen Winter - ideale Temperaturen für eine Trainingsgruppe, die sich in Albufeira zusammengefunden hat: Tom aus London, Markus aus Bad Tölz, Simon aus Nordirland. Der Brite ist Stammgast an der Algarve: "Seit acht oder neun Jahren komme ich jeden Winter hierher. Die Straßen sind super, die Menschen sehr gastfreundlich und die Leihräder top!" Alle Teilnehmer an dem Trainingscamp haben Leihräder gebucht, sparen sich also das Ein-und Auspacken sowie Zusammenschrauben der Bikes.

Das Hotel liegt direkt am weiten Sandstrand, nach einem Spaziergang mit den Füßen im noch kühlen Atlantik führt Radguide Marco die Gruppe auf die erste Tour. Dank seiner Ortskenntnis geht es fast ausschließlich auf ruhigen Nebenstraßen ins hügelige Hinterland.

Bei Pausen in kleinen Cafés in abgelegenen Dörfern kommen Radfahrer leicht ins Gespräch mit Einheimischen. Zumal Marco und die anderen Guides des Bikesul-Teams hier sehr bekannt sind. "Die Algarve ist vor allem wegen ihrer Küste und Strände sehr beliebt. Aber im Hinterland kommt man durch sehr traditionelle Ortschaften, wo der Alltag noch so verläuft wie vor 50 Jahren", sagt Marco.

Den Profis auf die Wadeln schauen

Das Trainingscamp ist so gelegt, dass die Hobbysportler bei einer Etappe der Algarve-Rundfahrt den Profis zuschauen können. Am Zielort einer Bergetappe herrscht Tour de France-Stimmung. Die radsportbegeisterten Fans verbringen den ganzen Tag mit ihren Familien am Berg, grillen und feuern die Profis an.

Vanessa ist mit ihrer rein weiblichen portugiesischen Trainingsgruppe früh morgens zum Ziel hoch geradelt: "Die Algarve ist die schönste Landschaft in Portugal für uns Radfahrer. Die Anstiege, die Täler, die Küste, und so viel Platz! Gerade die Herausforderungen bei steilen Anstiegen macht Spaß!"

Auch die Münchner Triathletin Tanja gönnt sich jeden Winter eine Auszeit im Süden ausschließlich für den Sport: "Zum einen wegen der Abwechslung: Daheim kennt man jeden Stein und Baum. Hier hat man landschaftliche Abwechslung, das milde Klima, mal ein anderes Essen und einen anderen Flair. Wenn man woanders ist, kommt man aus dem Alltag raus und konzentriert sich nur auf das Training und macht nicht tausend andere Sachen."

Um sich nach der Winterpause nicht zu überfordern, baut Tanja ihr Training vorsichtig auf: "Im Trainingslager geht´s meist los, dass ich ein, zwei Tage eher locker fahre, dass man sich, nachdem man lange auf der Rolle gefahren ist, wieder ans draußen fahren gewöhnt." Erst dann trainiert die ambitionierte Triathletin Bergintervalle und Sprints.