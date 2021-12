Dem CL-Viertelfinale nahe: FC-Bayern-Frauen besiegen auch Häcken

So ein wenig hatte der Trainer des FC Bayern München schon eine ungute Vorahnung vor der Champions-League-Partie in Göteborg. "Klirrende Kälte in Schweden" erwarte sein Team beim BK Häcken, sagte Jens Scheuer am Mittwoch. Tatsächlich erblickte er dann tags darauf ein paar weggeräumte Schneewälle um den Kunstrasenplatz herum - und es schneite weiter heftig auf den Kunstrasenplatz in Göteborg herunter, also nicht unbedingt perfektes Fußballwetter für die eigentlich so spielstarken Bayern-Spielerinnen.

Mit Schützenhilfe von Lyon gelingt der Viertelfinal-Einzug schon am Donnerstagabend

Die taten sich am Donnerstagabend dann lange schwer mit diesen Verhältnissen, setzten sich am Ende aber durch eine starke zweite Halbzeit trotzdem 5:1 (2:1) bei BK Häcken durch. Mit zunehmender Spieldauer haben die Münchnerinnen immer mehr in ihr Spiel gefunden, den seit 6. November in der heimischen Liga spiellosen Schwedinnen fehlte zum Schluss wohl auch etwas die Kraft. Vor allem ihre Standardstärke, die schon beim überraschenden Sieg gegen Olympique Lyon imponierte, verhalf den Münchnerinnen zum Sieg.

Damit sind sie mit zehn Punkten aus fünf Spielen dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League nahe. Einen Punkt brauchen die Münchnerinnen noch im abschließenden Heimspiel gegen den Tabellenletzten Benfica Lissabon am 15. Dezember - oder die Schützenhilfe von Olympique Lyon bereits am späten Donnerstagabend gegen die Portugiesinnen.