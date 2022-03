DEL2-Playdowns: Derby-Kracher zwischen Bayreuth und Selb

In der DEL2 haben die Selber Wölfer am Montagabend zuhause mit 3:1 gegen die Tölzer Löwen gewonnen. Somit treffen sie in der ersten Playdown-Runde auf ihren oberfränkischen Konkurrenten, die Bayreuth Tigers. Selb beendet die Hauptrunde auf dem 14. und somit letzten Tabellenplatz, Bayreuth auf dem 11. Platz.

Derbyzeit in der DEL2: Bayreuth mit Heimrecht

Ab dem 16. März beginnt die "Best-of-Seven-Serie" zwischen der Wagner- und der Porzellanstadt, wobei Bayreuth das Heimrecht hat. Das Team, das zuerst vier Mal als Sieger vom Eis geht, gewinnt die Serie und bleibt sicher in der DEL2. Der Verlierer spielt in einer zweiten Playdown-Runde entweder gegen die Tölzer Löwen oder die Lausitzer Füchse aus Weißwasser in Sachsen. Der Verlierer aus dieser Runde steigt ab.