DEL: Straubing verliert in Berlin, Ingolstadt schlägt Köln

Im Kellerduell setzte es für die Kölner Haie beim ERC Ingolstadt eine 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)-Niederlage. Brett Olson brachte die Hausherren in Führung. Das zwischenzeitliche 1:1 durch Sebastian Uvira (21.) konnte die vierte Pleite der Domstädter in Serie nicht verhindern. Kris Forcault hatte Ingolstadt in Führung geschossen, Jerry D‘Amigo mit dem 3:1 den Deckel drauf gemacht. Der ERC verabschiedete sich dadurch in der Tabelle von den unteren Rängen, Köln bleibt am vorletzten Platz hängen.

ERC Ingolstadt - Kölner Haie 3:1 (1:0,1:1,1:0)

Tore: 1:0 Olson (3:55), 1:1 Uvira (20:49), 2:1 Foucault (39:11), 3:1 D‘Amigo (59:47)

Strafminuten: Ingolstadt 12 - Köln 8

Zuschauer: 4.108