DEL: Straubing und München gleichen Playoff-Serien aus

Bayerische Teams holen sich Heimvorteil zurück

Gleiches gilt für Titelfavorit Red Bull München, der nach seinem Fehlstart ins Play-off-Viertelfinale zurück im Flow ist: Der Hauptrundensieger gewann sein viertes Spiel bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven 3:1 (1:1, 0:0, 2:0), damit steht es in der Best-of-seven-Serie 2:2.

Sie haben es uns superschwer gemacht. Wir konnten zum Glück die Tore machen", sagte Münchens Stürmer Yasin Ehliz. Sein Team bekam durch Christian Wejse früh eine kalte Dusche (6.), Trevor Parkes glich aber noch im ersten Drittel mit einem schön herausgespielten Überzahltor aus (14.). Patrick Hager (47.) sorgte für das 2:1 der Gäste, Austin Ortega legte kurz darauf mit einem verwandelten Penalty nach (48.). In der Schlussphase rannten die Pinguins erfolglos an.

Am Freitag (19.30 Uhr) hat München in eigener Halle die Chance, erstmals in Führung zu gehen und sich gleichzeitig zwei Matchbälle zu erspielen.