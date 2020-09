DEL: Straubing Tigers sehen Zuschauer-Regel skeptisch

1150 Zuschauer dürften die Straubing Tigers - Stand jetzt - in das Stadion am Pulverturm lassen, also 20 Prozent der Stadionkapazität. So sieht es der jüngste Beschluss der Politik vor. Für uns definitiv nicht darstellbar, sagt Tigers-Geschäftsführerin Gaby Sennebogen. Konkretere Planungen seien auf dieser Basis nicht möglich.

Verein hofft, dass bald wieder mehr Zuschauer möglich sind

Sennebogen hofft jedoch, dass die von der Politik genehmigte sechswöchige Probephase gut läuft, und bis zum Start der DEL-Saison im November mehr Zuschauer möglich sind.

Ähnlich sieht es auch Zweitligist EV Landshut. Er würde allerdings auch mit 20 Prozent der möglichen Fankulisse in die Saison gehen.

Fangespräche geplant

Zuschauereinnahmen sind ein wichtiger Teil der Finanzierung. Nun wollen die Eishockeyvereine mit ihren Fans reden. Bei den Straubing Tigers steht am Donnerstag (17.09.) ein Treffen mit den Fanbeauftragten an, am Dienstag mit den Fanclubs.

Die Eisbären Regensburg aus der Oberliga haben kommenden Mittwoch ein virtuelles Fanmeeting. Am Montag beraten die Gesellschafter der DEL die Situation.