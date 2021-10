DEL: Straubing Tigers klettern in der Tabelle weiter nach oben

In der Deutschen Eishockey-Liga, der DEL, haben die Straubing Tigers mit dem zweiten Sieg in Folge einen weiteren Schritt aus dem Tabellenkeller gemacht. Durch das 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) am Sonntag gegen Aufsteiger Bietigheim Steelers kletterten die Tigers mit nun sechs Saisonerfolgen auf den neunten Platz.

Jetzt auch Iserlohn mit Corona-Fall

Unterdessen sorgen Corona-Infektionen bei DEL-Teams weiter für Sorgenfalten bei Verantwortlichen der Liga. Nach dem EHC Red Bull München und der Düsseldorfer EG traf es nun auch die Iserlohn Roosters, vergangene Woche noch Gegner der Straubing Tigers. Die Partie der Sauerländer bei den Augsburger Panthern wurde abgesagt, nachdem ein Iserlohner Spieler positiv getestet wurde. Er ist in Quarantäne - und auch seine Mitspieler sind vorerst isoliert.