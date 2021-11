DEL: Straubing Tigers gehen beim ERC Ingolstadt unter

Die Straubing Tigers kamen beim Auswärtsspiel in Ingolstadt mächtig unter die Räder - 1:8 stand es nach den drei Dritteln zu Gunsten der Panther (1:2 / 0:4 / 0:2). Trainer Tom Pokel konnte für das Auswärtsspiel lediglich drei Reihen zusammenstellen. Den einzigen Treffer für die Tigers erzielte vor den 700 Zuschauern Neuzugang Parker Tuomie. Nach der deutlichen Niederlage im Nachbarderby sind die Tigers nun Tabellenelfter.

Große Personalprobleme

Bereits am vergangenen Dienstag wurde Kapitän Sandro Schönberger positiv auf das Corona-Virus getestet und musste in Quarantäne. Am Samstag meldeten die Tigers zwei weitere Fälle, ein Betreuer und Verteidiger Benedikt Kohl waren betroffen. Kurz vor dem Auswärtsspiel in Ingolstadt am Sonntagnachmittag kamen dann noch die positiven Testergebnisse von David Elsner, Mike Connolly und Kael Mouillierat dazu.

Gesamtes Team mit Betreuerstab geimpft

Trainer Tom Pokel erklärte bei einer Pressekonferenz am 19. November, dass die komplette Mannschaft und der Betreuerstab der Tigers geimpft seien. Zu den Corona-bedingten Ausfällen kommen außerdem noch große Verletzungssorgen. Andi Eder fällt wegen einer Erkrankung längere Zeit aus, außerdem werden mit Verletzungen auch Goalie Sebastian Vogl und Defender Mario Zimmermann mehrere Spiele aussetzen müssen.

Tigers: Erst Bremerhaven, dann München

Am kommenden Freitag spielen die Straubing Tigers in Bremerhaven, zwei Tage später zu Hause gegen den EHC München.

EHC München verliert bei Adler Mannheim

Ein Punkt im Spitzenspiel: Red Bull München hat bei den Adler Mannheim mit 2:3 nach Verlängerung (1:0|1:1|0:1|0:1) verloren. Vor knapp 7.000 Zuschauern sorgten Trevor Parkes und Frank Mauer für eine zwischenzeitliche 2:1-Führung der Münchner. Tiffels und Zach Redmond verpassten den Ausbau des Vorsprungs.

Hochspannung nach dem Chancen-Doppelpack und Mannheim mit zwei Powerplays. Die Adler rannten vier Minuten lang an, Münchens Defensive rettete die Führung aber in die Schlussphase. Die Adler riskierten alles und Jordan Szwarz erzielte bei sechs Feldspielern auf dem Eis das 2:2 (58.). Es ging in die Verlängerung. Mannheims Dawes erzielte nach 69 Sekunden den Siegtreffer und sicherte dem Heimteam damit den Zusatzpunkt.

Nürnberg gewinnt, Augsburg verliert

Die Nürnberg Ice Tigers gewannen 3:1 bei den Eisbären Berlin (0:0, 2:1, 1:0). Die Augsburger Panther dagegen unterlagen zu Hause gegen die Kölner Haie mit 4:5 nach Penalty-Schießen (3:2, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1).