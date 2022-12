DEL: Straubing Tigers feiern zehnten Heimsieg in Folge

4.480 Fans im Stadion am Pulverturm konnten den zehnten Heimsieg in Folge der Straubing Tigers bejubeln: Travis Turnbull und Jason Akeson schossen die Tore für die Tigers. Die Gäste aus Bietigheim waren im Mitteldrittel zunächst in Führung gegangen.

Trainer Pokel stolz auf sein Team

Nach dem Spiel sprach Trainer Tom Pokel von einer guten Leistung seiner Mannschaft, er sei stolz auf seine Spieler. Es sei auch gegen den Tabellenletzten das erwartet schwere Spiel gewesen. "Wir sind jetzt in einer Phase der Saison, in der die Spiele enger werden", so Pokel.

Er würdigte außerdem die besondere Atmosphäre im Stadion am Pulverturm: die Fans seien eine großartige Unterstützung für die Mannschaft.

Straubing Tigers bleiben Tabellenvierter

Mit 58 Punkten aus 32 Spielen sind die Straubing Tigers weiter Tabellenvierter. Am kommenden Freitag spielen die Niederbayern in Mannheim, am zweiten Weihnachtsfeiertag erwarten sie in eigener Halle die Iserlohn Roosters.