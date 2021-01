23.01.2021, 10:35 Uhr

DEL: Straubing Tigers besiegen Adler Mannheim

Überraschung in der DEL: Die Straubing Tigers haben in der Gruppe Süd Tabellenführer Adler Mannheim die zweite Saisonniederlage beigebracht. Am Ende hieß es 2:1 für die Niederbayern.