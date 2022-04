DEL: Straubing startet mit Heimniederlage in die Playoffs

Eigentlich hatte für die Straubing Tigers alles gut angefangen. Mehr als 5.600 Zuschauer in der Halle, gute Atmosphäre und der Führungstreffer nach gut neun Minuten. Ein Auftakt nach Maß war das für die Niederbayern, als der Kanadier Kael Mouillerat im ersten Drittel des Playoff-Auftakts gegen die Adler Mannheim einnetzte.

Doch die Führung hielt nicht lange. Jordan Szwarz nutzte das Power-Play der Gäste und glich keine drei Minuten später aus (11:07.). Die anschließenden Strafminuten der Mannheimer konnte Straubing nicht nutzen.

St. Denis macht es kurz vor Schluss spannend

Das zweite Drittel begann für die Tigers denkbar schlecht. Nach nur 33 Sekunden brachte Andrew Desjardins Mannheim in Führung. Szwarz (59.) sorgte mit seinem zweiten Treffer für die vermeintliche Entscheidung, doch Travis St. Denis machte es mit dem 2:3 nur 41 Sekunden vor dem Ende noch einmal spannend. Doch Straubing kam nicht mehr entscheidend vor das Tor der Gäste. Es blieb beim 2:3.

Viel Zeit, um das Spiel zu verarbeiten bleibt nicht. Schon in zwei Tagen müssen die Tigers nach Mannheim und versuchen, den verlorenen Heimvorteil wieder auszugleichen - sonst droht schon am 14. April das Endspiel in Straubing.