DEL-Spiele in Ingolstadt und Straubing werden verschoben

Dies teilte der Klub nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Märkischen Kreises mit. Die betroffene Person wurde nicht namentlich genannt. "Wir akzeptieren diese Maßnahme. Nach wie vor steht die Gesundheit aller am Spielbetrieb Beteiligten an erster Stelle", sagte Iserlohns Sportlicher Leiter Christian Hommel.

Iserlohn hätte gegen Straubing und Ingolstadt gespielt

Die beiden Auswärtsspiele der Sauerländer am Sonntag beim ERC Ingolstadt und am Ostermontag bei den Straubing Tigers wurden abgesagt. Mögliche Nachholtermine sollen nach Ostern festgelegt werden. Das Spiel der Straubing Tigers gegen die Düsseldorfer EG am Ostersonntag ist von der Maßnahme nicht betroffen und findet wie geplant statt, ebenso wie das Spiel der Ingolstädter gegen die DEG am Ostermontag.