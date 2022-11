DEL-Schlusslicht Augsburg: Viele Gründe für die Panther-Krise

Russells Trainerstuhl wackelte

Genau das hat man in der Deutschlandcup-Pause auch gemacht. Peter Russells Trainerstuhl wackelte nach neun Pleiten in Folge. Manche Fans hielten ihn für zu DEL-unerfahren. Zudem hatten manche Spieler zu Beginn Probleme mit dem Dialekt des Schotten, die Ansprachen zu anstrengend.

Selbst Sportboss Duanne Moeser habe manchmal nachdenken müssen, was sein Coach meint. "Wenn auf einmal statt eines nordamerikanischen Slangs etwas Schottisches kommt, dann ist das schon eine große Umstellung", versucht sich Moeser im Interview mit BR24 Sport in Erklärungen für das Kommunikationsproblem in der Augsburger Mannschaft.

Auf den Pressekonferenz sprach Russell oft von den Spielern und nicht von "wir". Das sei unglücklich, aber wohl nicht so gemeint, sagt Moeser. Sein Caoch leide, "dass die Spieler so viel investieren, und sich nicht belohnen am Ende des Tages. Wir haben viel diskutiert die letzten Tage. Spieler, Coaches, Verantwortliche. Mal alle, mal einzeln. Der Wille ist da, die Moral ist da, die Spieler stehen hinter Peter", stellt der Sportboss der Augsburger Panther klar.