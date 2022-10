DEL: Rückkehrer Garteig hat Spaß in Ingolstadt

Michael Garteig hat ein großes Hobby: Fischen – daheim im Sommerurlaub im kanadischen British Columbia zieht er inmitten unberührter Natur gerne Lachse aus dem Wasser – im Beruf fischt er gerne mit seinem Handschuh Pucks aus der Luft. Eigentlich hätte er das ab September in Riga tun sollen in der hauptsächlich mit russischen Klubs bestückten Kontinental Hockey League (KHL).

Aus Protest gegen den Ukrainekrieg zog Riga aber zurück, und Garteig griff zum Hörer: "Dann habe ich meinem Agenten gesagt, dass ich zurück nach Deutschland will", so der 30-Jährige Kanadier aus Prince George in der Provinz British Columbia. Wie gut, dass auch jemand in Deutschland eine ähnliche Idee hatte: Tom Regan, frischgebackener Sportboss beim ERC Ingolstadt, war auf der Suche nach einem Torwart und wollte Garteig nach einer Saison in Helsinki unbedingt zurück.

Volle Identifikation mit dem ERC Ingolstadt

Er wusste: "Michael konnte sich immer vorstellen zurück zu kommen. Er identifiziert sich mit Ingolstadt. Ich wollte Spieler, die hier unbedingt wollen. Und so einen habe ich bekommen. Mit nur einem Anruf." Und so steht Garteig wieder zwischen den Panther-Pfosten. In der vorletzten Saison hat er den ERC fast ins Finale geführt, und auch heuer mischt der Verein wieder vorne mit – auch dank ihm. Platz vier nach elf Spielen: Mit 19 Punkten steht Ingolstadt vor den Grizzlys Wolfsburg und den Kölner Haien.

Wieder reinzukommen war leicht für Garteig, die Verbindung ist nie abgerissen: "Das hat die Veränderung für mich und meine Frau sehr leicht gemacht. Ich habe immer viel telefoniert und wusste über alles Bescheid. Viele Leute hier kannte ich ja schon. Es ist, als wäre ich nie weg gewesen!" Ein bisschen was hat sich freilich schon verändert gegenüber der Saison 2020/21. Die sportliche Leitung und das Trainerteam sind neu.

Gänsehautmomente mit den Fans

"Sehr strukturiert, schnell und intensiv" seien die Einheiten, so Garteig. Und dann ist da ja noch etwas: Die Fans können ihn endlich auch live erleben – in der Coronasaison vor zwei Jahren war das nicht so, trotzdem wurde er geliebt, freut sich Garteig – auch ein Grund für ihn, nach Ingolstadt zurückzukehren: "Ich habe mich total drauf gefreut hier mal in der vollen Halle zu stehen – was mir damals an Sympathie entgegengebracht wurde, ohne dass einer da war, das sagt viel aus – und jetzt, wenn Du zum Beispiel gegen Straubing spielst – Gänsehaut!"

"Unglaublich" sei es, "was hier abgeht – die Fans pushen uns, und die Fans verdienen es, dass wir Topleistungen zeigen." Garteig macht es in Ingolstadt einfach Spaß.