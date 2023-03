DEL-Playoffs: Straubing in ausverkaufter Halle gegen Wolfsburg

In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) liefern sich derzeit im Viertelfinale die Straubing Tigers und die Grizzlys Wolfsburg einen engen Playoff-Fight. Nach Heimsiegen für jede der beiden Mannschaften steht es in der Serie nach dem Modus "Best-of-Seven" derzeit 1:1.

Wieder vor ausverkauftem Haus

Am Nachmittag können die Straubing Tigers wieder in Führung gehen. Um 14 Uhr ist im erneut ausverkauften Stadion am Pulverturm vor rund viereinhalb Tausend Fans Eröffnungsbully zu Spiel drei. Bei der Niederlage am Freitag in Wolfsburg mussten die Tigers insgesamt rund achteinhalb Minuten in Unterzahl spielen. Ein Thema, das Trainer Tom Pokel bei den Niederbayern mit Sicherheit ansprechen wird. Pokel legt Wert auf Disziplin und hatte schon vor Beginn der Serie geahnt, dass es in der Playoff-Serie gegen Wolfsburg auf eben jene Kleinigkeiten ankommen wird.

Landshut in der DEL 2 unter Zugzwang

In der DEL2 steht der EV Landshut nach zwei Niederlagen gegen die Ravensburg Towerstars unter Druck. Am Abend (18.30 Uhr) treten die Niederbayern in Baden-Württemberg an. Eine weitere Niederlage für das Team von Trainer Heiko Vogler und damit ein 0:3 wäre in der "Best-of-Seven"-Serie, in der vier Siege zum Weiterkommen benötigt werden, wohl schon fatal.

Volle Hallen auch in tieferen Ligen

Auch in den Ligen unterhalb der DEL und der DEL2 sorgen die Playoff-Spiele derzeit in Niederbayern für volle Eishockey-Hallen. In der Oberliga besiegte der Deggendorfer SC am Freitag vor 2.666 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Trat die Herne Miners mit 5:1. Heute Abend spielt der DSC dann in Herne. Und in Dingolfing wollen die Isar Rats am Abend in einer möglicherweise ausverkauften Marco-Sturm-Eishalle im Duell um den Bayernliga-Aufstieg gegen die Haßfurt Hawks in der Finalserie wieder in Führung gehen. Aktuell steht es 1:1.