DEL-Playoffs: Nürnberg raus, München vergibt Matchball

Nach 60 packenden Minuten mussten sich die Nürnberg Ice Tigers 4:7 (2:2, 1:2, 1:3) gegen die Adler Mannheim geschlagen geben. Nach dem Comeback in Spiel vier waren die Franken ein starker Gegner und lieferten bis zum Schluss einen großen Kampf. Mehrfach kamen sie ins Spiel zurück, hatten aber gegen die starke Offensive der Mannheimer nicht genug entgegenzusetzen. Für den noch fehlenden vierten Erfolg der Mannheimer sorgten die Adler-Profis Garrett Festerling (12. Minute), Ben Smith (20.), Chad Kolarik (30.), Torjäger Markus Eisenschmid (39.), David Wolf (43.), Denis Reul (47.) und Mark Katic (59.). Die Adler stellten damit in der Viertelfinal-Serie auf 4:1 und ziehen ins Halbfinale ein, wo sie auf den Sieger der Serie zwischen München und Berlin treffen.

München und Ingolstadt vergeben Matchbälle

In eigener Halle kassierte Titelverteidiger EHC München gegen die Eisbären Berlin ein 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) und führt damit in der Viertelfinal-Serie nur noch mit 3:2. Austin Ortega (49.) mit zwei Toren innerhalb von 37 Sekunden sowie Jamie MacQueen (12.) machten den zweiten Berliner Erfolg in dieser Serie perfekt. Am Freitag (19.30 Uhr) kommt es in der deutschen Hauptstadt zum sechsten Spiel. Dann haben die Münchner die zweite Chance auf den Halbfinal-Einzug.

Auch der ERC Ingolstadt verpasste die erste Chance auf den Gewinn der Viertelfinal-Serie. Gegen die Kölner Haie verloren die Ingolstädter 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) und liegen damit insgesamt nur noch 3:2 vorne. Der ERC hat am Freitag (19:30 Uhr) im sechsten Aufeinandertreffen Heimrecht.