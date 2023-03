DEL-Playoffs: Nürnberg Ice Tigers starten in Bremerhaven

Der Spielplan und die Saison wollten es so: Die Nürnberg Ice Tigers konnten nach ihrem 3:2 Sieg nach Penaltyschießen am Sonntag im letzten Hauptrundenspiel der Deutschen EIshockey Liga (DEL) gleich in Bremerhaven bleiben. Denn nun stehen sich die Fishtown Pinguins und die Nürnberger in der 1. Play-Off-Runde gleich wieder gegenüber. Für die Nürnberger kam der knappe Sieg gerade recht und gibt der Mannschaft von Tom Rowe nochmal ein bisschen Aufwind.

Bisherige Saisonergebnisse: Leichte Vorteile für Nürnberger

Schaut man auf die Ergebnisse der Hauptrundenspiele zwischen den Tabellen Achten und Neunten, dann geht Nürnberg – auch wenn Bremerhaven Heimrecht hat – mit einem kleinen Vorteil ins Rennen um das Ticket der letzten Acht: Denn die Nürnberger konnten alle vier Partien der DEL-Saison für sich entscheiden. Zuhause gewannen die Ice Tigers mit 3:2 und 4:2 und in Bremerhaven mit 1:3 und am Sonntag 2:3 im Penaltyschießen. Aber, das Team um Kapitän Patrick Reimer weiß sehr genau, dass die Spiele gegen die Fishtown Pinguins fast immer eine knappe Angelegenheit waren.

Trainer erwarten ausgeglichene Serie

"Es ist immer ein harter Kampf gegen Bremerhaven", sagte Tom Rowe nach dem Spiel am Sonntag, "so wird das auch ab Dienstag in den Playoffs sein." Ob der Cheftrainer dann wieder Leon Hungerecker im Tor spielen lassen wird, der am Sonntag Niklas Treutle vertrat, wird sich noch zeigen. Der Coach war auf jeden Fall sehr stolz auf ihn und betonte: "Er hat die wichtigen Saves gemacht." Es sollte beruhigen, einen zweiten guten Goalie zu haben.

Natürlich schwingt bei jedem Spiel, das nun für die Nürnberger noch kommt, mit, dass ihr Kapitän Patrick Reimer zum Saisonende aufhört.

Sein Team wird alles daran setzen, dass der DEL-Rekordtorjäger seine Schlittschuhe noch so lange wie möglich schnüren muss. Das ist sicher am Freitag (10.03.23) beim zweiten Spiel der Runde in eigener Halle (19.30 Uhr, der Vorverkauf läuft) der Fall. Wenn möglich sollen dann noch ein paar weitere Heimspiele folgen. Dazu allerdings müssen die Ice Tigers eine sehr disziplinierte und konzentrierte Leistung zeigen, denn Bremerhaven ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Unterstützung erhalten sie noch von Stürmer Rick Schofield, der die letzten Partien verletzt pausierte, nun aber nach Bremerhaven nachreist.

Die Fishtown Pinguins von Coach Thomas Popiesch werden vor heimischen Publikum alles geben, um den Nürnbergern ein Bein zu stellen. Dabei können sie auch wieder auf ihren starken Torhüter Maximilian Franzreb vertrauen, der mittlerweile einer der besten Goalies der Liga ist. Popiesch stellte am Sonntag fest: "Das war ein ausgeglichneres Spiel. So wird auch die Serie sein." Also für Spannung scheint auf jeden Fall gesorgt.

Modus für Pre-Playoffs und Playoffs

Zum Auftakt der Playoffs um die 101. deutsche Eishockey-Meisterschaft kämpfen in der 1. Runde (=Pre-Playoffs) die Düsseldorfer EG (Platz 7) gegen Aufsteiger Löwen Frankfurt (Platz 10) und die Fischtown Pinguins Bremerhaven (Platz 8) gegen die Nürnberg Ice Tigers (Platz 9) ab Dienstagabend (19.30 Uhr) um die letzten beiden Viertelfinalplätze. In der sogenannten "best of three"-Serie sind zwei Siege zum Weiterkommen notwendig.

Hauptrundensieger Red Bull München, der ERC Ingolstadt, die Adler Mannheim, die Straubing Tigers, die Grizzlys Wolfsburg und die Kölner Haie haben sich direkt für die Runde der letzten Acht qualifiziert.

Ab dem Viertelfinale gilt erstmals seit der Corona-Pandemie wieder der Modus "best of seven". Wer zuerst vier Spiele gewonnen hat, kommt eine Runde weiter beziehungsweise gewinnt den Titel.

Bei Unentschieden nach 60 Minuten wird so lange in 20-Minuten-Abschnitten weitergespielt, bis ein Tor fällt ("sudden death"). Dabei wird anders als in der Vorrunde mit Fünf gegen Fünf gespielt.